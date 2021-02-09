إنهاء خصومة منذ 4 سنوات بين عائلتين فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع لجنة المصالحات بمركز دير مواس فى إنهاء خصومة بين عائلتين منذ 4 أعوام بين الجانبين، بسبب خلافات الجوار، ما تسبب فى إصابة 10 أشخاص من الطرفين.

تم عقد جلسة صلح بين الجانبين بإشراف اللواء محمود خليل ، مدير أمن المنيا، واللواء خالد عبدالسلام ، مدير مباحث المديرية، والمقدم أحمد الصفطي، رئيس مباحث المركز، وبحضور أعضاء لجنة المصالحات بالمركز، التى قررت معاقبة أحد الطرفين بالغرامة 75 ألف جنيه، والتنازل عن القضايا المتداولة بين الجانبين، والتوقيع على شرط جزائى قدرة 500 ألف جنيه، لمنع تكرار الأحداث.

ترجع أحداث الواقعة لعام 2017، عندما تلقى مدير أمن المنيا، بلاغا، بحدوث معركة بين الجانبين، بالأسلحة النارية، والشوم والعصى والحجارة ، مما تسبب فى إصابة 10 أشخاص من الجانبين بإصابات بالغة.

تم القبض على المتهمين من الجانبين، وإحالتهم للنيابة العامة، التى أحالتهم للمحاكمة الجنائية.