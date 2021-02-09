إعدام 5 عراقيين مُدانين بتهمة "الإرهاب"

رويترز

قال مسؤولو أمن محليون إن العراق أعدم شنقا اليوم الثلاثاء خمسة أشخاص مدانين بتهم إرهاب.

وذكر مصدر كان حاضرا أن جميع من أُعدموا في سجن بمدينة الناصرية في جنوب البلاد كانوا عراقيين.

وأكد صحة النبأ مصدر أمن آخر هو أحد أفراد فريق مكلف بتسليم الجثامين إلى ذويهم.

ولم تذكر المصادر أي تفاصيل بشأن الجرائم التي أدين بها المتهمون.

وقالت المصادر إن عراقيا آخر مدان بالقتل أعدم أيضا اليوم الثلاثاء.

وحاكم العراق المئات ممن يشتبه في أنهم متشددون ونفذ عمليات إعدام جماعية منذ هزيمة مقاتلي تنظيم داعش في حملة عسكرية بدعم أمريكي بين 2014 و2017.

وفي 16 نوفمبر تشرين الثاني أعدم العراق 21 من الإرهابيين والقتلة بعد إدانتهم منهم متورطون في هجومين انتحاريين أسفرا عن مقتل العشرات في بلدة بشمال البلاد.

واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان السلطات في بغداد ومناطق أخرى في العراق بعدم اتساق العملية القضائية وإجراء محاكمات معيبة، الأمر الذي يؤدي إلى إدانات مجحفة.

لكن العراق يقول إن المحاكمات التي يجريها نزيهة.