إحالة 47 عاملا بمركز الدلنجات للتحقيق خلال حملات للانضباط الإدارى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة أسفرت عن إحالة 47 من العاملين بالوحدة المحلية لقرية طيبة والوحدات الصحية ومكتب التموين ومكتب الشئون الاجتماعية ومراكز الشباب للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني، كما تلاحظ غلق 2 مركز شباب أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.