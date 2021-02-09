إحالة 33 من العاملين بإدارة الطب البيطري خلال حملة بالبحيرة

البحيرة – ناصر جودة

قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى والطب البيطرى بحمله مكبرة بنطاق مركز حوش عيسى، أسفرت عن: ضبط ومصادرة كميات من المنتجات مجهولة المصدر وبدون فواتير كالملح وكميات من السكر المدعم معد للبيع وضبط سمك وجمبري غير صالح للاستهلاك الآدمي وعبوات بسكويت منتهية الصلاحية من خلال المرور علي محلات بيع الأغذية والأسواق.

بالإضافة إلى تحرير عدد 10 محاضر شهادات صحية وعدم توافر الاشتراطات وسحب عينات صلصة وإرسالها لمعامل التحليل، كما تم تحرير عدد 5 محاضر عدم ارتداء كمامات بالمرور على المنشآت الحكومية ومتابعة الانضباط الإداري بها تم إحالة 33 من العاملين بإدارة الطب البيطري والإدارة الزراعية ومركز الشباب والمستشفي العام للتحقيق لترك العمل خلال مواعيد العمل الرسمية.

بالمرور علي مراكز الدروس الخصوصية تم غلق عدد 4 سناتر بمناطق (عسكر - ابراهيم بديوي) جاء ذلك فى اطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

هذا ويشدد المحافظ علي ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الاسواق وتحقيق الانضباط الإداري مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.