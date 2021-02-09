أهالي قرية بالمنيا يطالبون بإنهاء إجراءات مركز شباب.. ومدير إدارة الأملاك: نفحص الطلب

المنيا -حسن عبد الغفار

طالب أهالي قرية الإسماعيلية مركز المنيا محافظة المنيا، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بسرعة إنهاء إجراءات مركز الشباب ، وذلك بسبب تجاهل جهاز أملاك الدولة بالمنيا لانهاء الاجراءات دون أسباب

وقال سعيد غنوم احد أهالي القرية أن عدد سكان القرية يتجاوز 15 ألف نسمة ولا يوجد بها مركز شباب .

واضاف أن أحد أهالي القرية قام منذ أكثر من عامين بالتبرع بنحو 9 قراريط ورغم الحصول علي جميع الموافقات وموافقة وزارة الزراعة علي انشاء مركز شباب بالقرية إلا أنه لم يتم إنهاء الإجراءات حتي الآن.

فيما قال جابر سعد أحد أبناء القرية إن إنشاء مركز الشباب في غاية الأهمية من أجل توعيه الشباب وتنشيطهم، وأقامة الندوات التوعوية وغيرها من الخدمات التي تخدم أهالي القرية.

أما أسامة طه أحد شباب القرية فيقول:" إن عدم توفير مركز شباب بالقرية طوال الوقت وعدم وجود ملعب، جعل أبناء القرية يذهبون إلى الملاعب الخاصة والتي تقوم بتأجير الساعة بـأكثر من 100جنيه، لذا أطالب الوزير بضرورة الانتهاء من إنشاء مركز شباب القرية للحد من جشع أصحاب الملاعب الخاصة".

واضاف الأهالى أننا كلما سألنا على تأخر الموافقه يؤكدون لنا عدم وصول موافقة واحدة من الجهات ونحن على ذلك الأمر منذ عام ونصف وحتى الآن لا نجد اسباب مقنعه لعدم الموافقة على قرار التخصيص

ومن ناحيته قال عاطف طه مدير إدارة الأملاك بالمحافظة أننا نقوم بفحص الطلب للتأكد من سلامة التبرع ، ثم إرساله إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم نحو قرار التخصيص .