أهالى التوفيقية بدمياط يطالبون بتوصيل الغاز الطبيعى.. والشركة: ضمن "حياة كريمة"

دمياط معتز الشربينى

طالب أهالى قرية التوفيقية التابعة لمركز كفر سعد بدمياط بتوصيل الغاز الطبيعى إلى القرية، "اليوم السابع" استمع إلى مطلب الأهالى، وقال عمر أحمد عبد الفتاح أحد السكان نحن عدد 86 منزل عدد 131 وحدة سكنية بقرية التوفيقيه كفر سعد محافظة دمياط نرغب في توصيل الغاز الطبيعي حيث أن القرية جميعها بها غاز طبيعي وعندما توجهنا إلى شركة الغاز قالوا لنا هاتوا موافقة الطرق وذهبنا إلى الطرق طلبوا إيداع مبلغ حوالى 70000 الف جنيه ثمن رد الشئ لأصله وبالفعل تم دفع المبلغ وفوجئنا بشركة الغاز تطلب على كل عداد 3050جنيه تكلفة اضافيه غير المقايسة.

وأضاف أيمن الشربينى أحد الأهالى أن قرية التوفيقية ضمن القري المدرجة في برنامج حياة كريمة التى أعلنها رئيس الجمهوريه لذا برجاء التكرم برفع هذه التكلفة الإضافيه والاكتفاء بالمقايسة العاديه مثل باقي القرى، لان موضوع الغاز بالنسبة لنا اهم احتياجاتنا لذا نلتمس الاهتمام بهذا الموضوع.

وأكد مصدر بشركة الغاز بدمياط، أن قري التوفيقية إحدى قرى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط وإحدى القرى التى تشملها مبادرة حياة كريمة التى تطلقها رئيس الجمهورية، وان العمل بهذه القرى مقسم مابين أعداد شبكات تغزية رئيسية و شبكات توزيع جزئية لتوصيل الخدمة لكافة الكتل السكنية على أن يتم العمل بشكل متوازي بين كافة القطاعات.