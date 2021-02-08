اليوم السابع
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وزير خارجية أمريكا يهاجم مجلس حقوق الإنسان: معيب ونعود إليه لتولى القيادة

الإثنين، 08 فبراير 2021 02:28 م
وزير خارجية أمريكا يهاجم مجلس حقوق الإنسان: معيب ونعود إليه لتولى القيادة بلينكن
كتبت ريم عبد الحميد

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شن وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن هجوما على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مع إعلان عودة الولايات المتحدة إليه من أجل تولى القيادة.

 

وقال بلينكن فى سلسلة من التغريدات على تويتر قبل قليل، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معيب ويحتاج للإصلاح، إلا أن الانسحاب لن يصلحه، وأفضل طريقة لتحسين المجلس لتحقيق قدراته هو من خلال القيادة الأمريكية القوية والقائمة على المبادئ، وتحت قيادة الرئيس بايدن، نعاود الانخراط ومستعدون للقيادة.


وأضاف بليكن فى تغريدة ثانية: عندما يعمل المجلس بشكل جيد سيلقى ضوء على  الدول صاحبة أسوا سجل فى حقوق الإنسان ويمكنه أن يكون بمثابة منارة لهؤلاء الذين يحاربون ضد الظلم والظغيان. ولهذا فإن الولايات المتحدة تعود إلى الطاولة.
 

 ووقال وزير الخارجية الأمريكى فى تغريدة ثالثة: "عندما نعمل عن كثب مع حلفائنا وأصدقائنا، نكون قادرين  على دعوة الدول صاحبة أسوأ سجلات فى حقوق الإنسان للشهادة أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، القيادة الأمريكية مهمة.


 


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