وزير خارجية أمريكا يهاجم مجلس حقوق الإنسان: معيب ونعود إليه لتولى القيادة

شن وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن هجوما على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مع إعلان عودة الولايات المتحدة إليه من أجل تولى القيادة.

وقال بلينكن فى سلسلة من التغريدات على تويتر قبل قليل، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معيب ويحتاج للإصلاح، إلا أن الانسحاب لن يصلحه، وأفضل طريقة لتحسين المجلس لتحقيق قدراته هو من خلال القيادة الأمريكية القوية والقائمة على المبادئ، وتحت قيادة الرئيس بايدن، نعاود الانخراط ومستعدون للقيادة.

The @UN Human Rights Council is flawed and needs reform, but walking away won’t fix it. The best way to improve the Council, so it can achieve its potential, is through robust and principled U.S. leadership. Under @POTUS Biden, we are reengaging and ready to lead.