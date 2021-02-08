اليوم السابع
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منظمة التجارة ترجيء قرارا بشأن رسوم أمريكية على المعادن إلى النصف الثاني من 2021

الإثنين، 08 فبراير 2021 06:06 م
منظمة التجارة ترجيء قرارا بشأن رسوم أمريكية على المعادن إلى النصف الثاني من 2021 منظمة التجارة العالمية
رويترز

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أرجأت منظمة التجارة العالمية قرارها بشأن رسوم جمركية على المعادن فرضتها الولايات المتحدة إلى النصف الثاني من 2021، وهو ما يعطي الرئيس جو بايدن فسحة من الوقت إذا كان يرغب في تسوية النزاعات.

وكانت لجنة بالمنظمة تنظر في شكاوى قدمتها الصين والاتحاد الأوروبي والهند والنرويج وروسيا وسويسرا وتركيا قد قالت في السابق إن تقريرها النهائي لن يصدر قبل خريف 2020، وهو ما يعني ضمنيا أنه سيأتي بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت اللجنة المؤلفة من ثلاثة أشخاص اليوم الاثنين إن التقرير لن يصدر قبل النصف الثاني من هذا العام. وأضافت أن التأجيل سببه جائحة كوفيد-19 .

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسوما جمركية في 2018 على 25 بالمئة من إمدادات الصلب إلى الولايات المتحدة وعشرة بالمئة على الألومنيوم بموجب قانون أمريكي يرجع إلى عام 1962 يسمح للرئيس بتقييد الواردات استنادا إلى اعتبارات الأمن القومي.


منظمة التجارة

رسوم أمريكية

رسوم أمريكية على المعادن

2021

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