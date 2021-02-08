وأضاف أن الاشتباك الثاني استهدف مقرا للقوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطني في قلعة ناو عاصمة الإقليم، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد قوة الأمن وإصابة 3 آخرين.