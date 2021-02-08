كابول (أ ش أ)

قُتل 6 أفراد من قوات الأمن الأفغانية وأصيب 6 آخرون في هجومين منفصلين لحركة طالبان في إقليم بادغيس شمال غربي أفغانستان، ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الاثنين، عن محمد ناصر نزاري عضو مجلس الإقليم إن الاشتباك الأول وقع بعدما هاجمت عناصر طالبان موقعا أمنيا في منطقة آب كماري؛ ما أسفر عن مقتل 5 أفراد أمن وإصابة 3 آخرين.