قطر تعلن تسجيل 427 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

كتب ـ سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة العامة فى قطر، فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الاثنين، تسجيل 427 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة، من بينها 387 إصابة محلية و40 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة، وشفاء 123 حالة.

وشهد الشهر الماضي زيادة تدريجية ومستمرة في عدد الإصابات اليومية الجديدة.، وزيادة في عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات، وكذلك عدد الأشخاص الذين اُدخلوا إلى وحدات العناية المركزة نتيجة إصابتهم بكوفيد-19.، وكلها مؤشرات مبكرة لموجة ثانية محتملة من انتشار الفيروس في البلاد.