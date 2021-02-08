فيديو.. والد عروس المنيا ضحية حادث الكريمات: ياريتنى كنت معاهم

المنيا - حسن عبد الغفار

قال محمود عبد اللطيف، والد شروق عروس المنيا، التى لقيت وزوجها مصرعهما فى حادث تصادم بطريق الكريمات بالصحراوى الشرقى، بعد مرور يوم واحد على عقد قرانهما، بقرية محرم بنى سالم التابعة لمركز ديرمواس فى جنوب محافظة المنيا، أن زوج ابنته المتوفى يعمل فى القاهرة، ويقيم فى منطقة المرج، وتم الاتفاق على عقد حفل الزفاف فى مسقط رأسيهما، على أن يتوجها إلى سكنيهما فى القاهرة بعد إتمام الفرح .

وأضاف والد العروسة، فقى لايف مع "اليوم السابع"، أنه فى يوم الجمعة ذهبنا الى الكوافير لاحضار ابنتى العروس ، وفى يوم الخميس كان مقرر عقد حفل الحنه لابنتى لكن سقوط الأمطار منع ذلك، وعقب توجههما الى القاهرة كنت أجرى اتصالات بين الحين والآخر للاطمئنان عليهما وفى الساعة الواحدة والنصف فوجئت بغلق كل الهواتف المحمولة، وبعدها جائنى اتصال هاتفى يخبرنا بالحادث، وقال: إن الميكروباص تعرض لحادث وجميع من فيه لقوا حتفهم، قائلا: "يارتنى كنت معاهم".

واستكمل: الخبر نزل على كالصاعقة، وكنت أصرخ بشده ثم أخذنا سيارات من القرية، وذهبنا إلى القاهرة والمأساة كانت بتواجد الجثث فى مستشفيات متفرقه وكان الوضع غاية فى الصعوبة، وكانت الصاعقة أن خال ابنتى وأبناء الخال وجميعهم توفوا وزوج ابنتى مات مع شقيقه، وأيضا خالة ابنتى وأبنائها الثلاث وكان بين الضحايا أطفال، و شعرت بالدمار والخراب، وقلت: احتسبهم عند الله شهداء، وسالت الله أن يلهمنا الصبر .

ثم بعد ذلك أنهينا إجراءات الدفن، وتم تجهيز وتكفين الجثث فى القاهرة، وسيارات الإسعاف نقلت الجميع إلى هنا حتى تمت مراسم الدفن فى الساعة الثالثة فجرا، وهناك 8 ضحايا بينهم ابنتى، تم دفنهم فى مقابر القرية، لكن زوجها وشقيقه تم دفنه فى قرية البرشا بملوى .

وكان أهالى مركز ديرمواس شيعوا، جثامين ضحايا حادث، الكريمات، والذى أسفر عن مصرع 11 شخص، بيهم عروسان لم يمضى على زواجهما 24 ساعة، وذلك فى مسقط راسهم بقرية محرم بنى سالم وتانوف واسمو العروس .