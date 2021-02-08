عمدة كولومبى يثير الجدل لاستخدامه الكمامة كخيط تنظيف أسنان.. فيديو

فاطمة شوقى

أثار عمدة كولومبى الجدل بعد تداول مقطع فيديو شوهد فيه وهو يمرر الكمامة بين أسنانه، ووقع الحدث خلال جلسة افتراضية للبلدية وكان مضحكًا للعديد من مستخدمى الإنترنت،ومع ذلك، أعرب المستخدمون الآخرون عن "اشمئزازهم وسخطهم".

وأشارت صحيفة "برينسا ليبرى" الإسبانية، إلى أن عمدة "البوي" مقاطعة سيزار فى كولومبيا، الذى يدعى مانويل ميزا، يعتقد ان لا أحد يراه ،وهو ينظف أسنانه بخيط الكمامة ، وكانت وهناك بعض الذرة بجانبه، ولهذا السبب يجادل الكثيرون بأن هذا هو ما أكله وأنه بقى عالقا بين أسنانه".

يلتقط الفيديو اللحظة التي ينظر فيها المسؤول فى كلا الاتجاهين قبل أن يمسك الكمامة لتنظيف أسنانه وفي النهاية يضعه مرة أخرى على الطاولة وكأن شيئًا لم يحدث، وقال مستخدم تويتر "يا رئيس بلدية إل كوبى ..سيزار؟ الكمامة ليست لذلك الاستخدام".

وظهر الفيديوعلى شبكات التواصل الاجتماعي ليلة الجمعة الماضية ، وله بالفعل 10000 نسخة ومئات من التفاعلات ، من بينها تلك الخاصة بالعديد من الكوبيين الغاضبين الذين لا يشعرون بتمثيل قيود كورونا من قبل المسؤول.

"من فضلك لا تصدق أننا جميعًا في المدينة على هذا النحو"، "بعيدًا عن كوننا انعكاسًا لما نحن عليه كوبيانوس"، "إذا كان العمدة على هذا النحو ، فكيف سيكون أعضاء المجلس" بعض التعليقات الواردة من الإنترنت المستخدمين.

وفى نهاية يناير، نددت لجنة الحقوقين الكولومبية بانتهاك رئيس البلدية للأوامر المتعلقة بحماية رفات ضحايا الاختفاء القسرى والإعدام خارج نطاق القضاء للمدنين.