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عبد الله حمدوك: نسعى إلى علاقات خارجية متوازنة

الإثنين، 08 فبراير 2021 07:30 م
عبد الله حمدوك: نسعى إلى علاقات خارجية متوازنة عبد الله حمدوك
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك: نسعى إلى علاقات خارجية متوازنة، موضحا أنه من الضروري قيام المجلس التشريعي لتحصين المرحلة الانتقالية.

وأضاف رئيس الحكومة السودانية، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، أنه تم التوافق على برنامج حكومي ستتم المصادقة عليه خلال هذا الأسبوع.

وتابع عبد الله حمدوك: بدأنا بوضع رؤية وطنية لمعالجة قضايا الاقتصاد، مستطردا: مستمرون بالالتزام الصارم لمبادئ الثورة رغم كل الصعاب.

وقال رئيس الحكومة السودانية، إن التشكيلة الحكومية الجديدة اعتمدت على معايير الكفاءة، موضحا أنه تم التوافق على 25 حقيبة وزارية باستثناء وزارة التعليم التي تحتاج إلى مزيد من التشاور.


عبد الله حمدوك

رئيس وزراء السودان

الحكومه السودانيه

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