طهران: واشنطن كانت تخطط لشن ضربة على إيران فى أخر أيام دونالد ترامب

كتب أحمد عرفة

أعلن محمود علوى، وزير الأمن والاستخبارات الإيرانى، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخطط لشن ضربة على إيران فى آخر أيام ولاية الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، لكن مناورات قواتها أحبطت الهجوم.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الأمن والاستخبارات الإيرانى: "لدينا معلومات تفيد بأن العدو كان يخطط لتوجيه ضربة إلى إيران فى آخر أيام ترامب لكن مناورات قواتنا المسلحة أحبطت ذلك".

واستطرد وزير الأمن والاستخبارات الإيراني: "أدرك العدو أننا سنسوى بالأرض أى منشأة تنطلق منه مقاتلاته لمهاجمة إيران، وسنضرب حاملات الطائرات الأمريكية فى حال توجيه أى ضربة إلى إيران، وانسحاب حاملة الطائرات نيميتز إلى المحيط الهندى لم يخرجها من مرمى الصواريخ الإيرانية".