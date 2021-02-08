وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن الطريفى أعلن فتح باب التجنيد للقوات المسلحة بقيادة الفرقة الثانية مشاه، ودعا الطريفى، كافة أهل الولاية لحث أبنائهم على الانخراط والتجنيد بالقوات المسلحة من أجل حماية الأرض والعرض.



وأشار، إلى الدعم الكبير الذي قدمته كافة مكونات الولاية دعما ومؤازرة ً للقوات المسلحة، مضيفا أن هناك ترتيبات كبرى تقودها القوات المسلحة لتنمية منطقة الشريط الحدودي (مع إثيوبيا) من خلال إقامة الكباري ومد الطرق، بجانب توفير الخدمات الأساسية بالمنطقة لتسهيل الحركة فيها.