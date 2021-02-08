شفاء 4 حالات كورونا وتلقى 3 العلاج بمستشفيات شمال سيناء ووفاة حالتين اليوم



بيان حالات كورونا فى شمال سيناء

وأوضح البيان، أن الحالات التى تتلقى العلاج بالمستشفيات 3 حالات تتلقى العلاج بمستشفيات المحافظة المخصص فيها أماكن عزل وعلاج حالات كورونا تحت الرعاية الطبية المباشرة، و 56 حالة عزل منزلى يتلقون العلاج فى بيوتهم وفقا للبروتوكول العلاجى المتبع .

وجاء فى البيان أن اجمالي احصائيات متابعة كورونا فى عموم مراكز وقرى شمال سيناء منذ ظهور الجائحة سجلت 98 حالة وفاة، 295 حالة ايجابية، فيما بلغ اجمالي عدد حالات الشفاء 1620حالة .

وانتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بشمال سيناء من تطهير مناطق واحياء بالعريش.

وواصلت مديرية الصحة بشمال سيناء، حملاتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا بحملات ارشادية وندوات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى بث رسائل توعوية توضح كيفية التعامل مع المرض فى حالة الإصابة والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية منه، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة .