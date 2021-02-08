اليوم السابع
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شفاء 4 حالات كورونا وتلقى 3 العلاج بمستشفيات شمال سيناء ووفاة حالتين اليوم

الإثنين، 08 فبراير 2021 03:51 م
شفاء 4 حالات كورونا وتلقى 3 العلاج بمستشفيات شمال سيناء ووفاة حالتين اليوم
شمال سيناء - محمد حسين

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سجلت صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا حالتين وفيات جديدة، وأعلنت صحة شمال سيناء  انه خلال الـ24 ساعة الماضية  تم تسجيل  2 حالة ايجابية  وتسجيل شفاء 4 حالات من بين المصابين.
بيان حالات كورونا فى شمال سيناء
بيان حالات كورونا فى شمال سيناء

وأوضح البيان، أن الحالات التى تتلقى العلاج بالمستشفيات  3 حالات تتلقى العلاج بمستشفيات المحافظة المخصص فيها أماكن عزل وعلاج حالات كورونا تحت الرعاية الطبية المباشرة، و 56 حالة عزل منزلى يتلقون العلاج فى بيوتهم وفقا للبروتوكول العلاجى المتبع .

وجاء فى البيان أن اجمالي احصائيات متابعة كورونا فى عموم مراكز وقرى شمال سيناء منذ ظهور الجائحة سجلت 98 حالة وفاة، 295 حالة ايجابية، فيما بلغ  اجمالي عدد حالات الشفاء 1620حالة .

وانتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بشمال سيناء من تطهير  مناطق واحياء بالعريش.

وواصلت مديرية الصحة بشمال سيناء، حملاتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا بحملات ارشادية وندوات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى بث رسائل توعوية توضح كيفية التعامل مع المرض فى حالة الإصابة والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية منه، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة .

 

 


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