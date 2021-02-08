شبورة تجتاح كورنيش الإسكندرية فى ظاهرة غريبة.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت محافظة الإسكندرية شبورة كبيرة فوق سطح البحر وذلك اليوم الاثنين، فى ظاهرة غريبة تنذر باستمرارها طوال اليوم حتى الساعات الأولى من صباح غد.

وكانت قد أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا تهيب فيه محافظة، بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلي حد الضباب علي بعض المناطق.

وذلك على بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العام للأرصاد الجوية وذلك لوجود شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والتي تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر.



شبورة تجتاح كورنيش الإسكندرية (1)



شبورة تجتاح كورنيش الإسكندرية (2)



شبورة تجتاح كورنيش الإسكندرية (3)



شبورة تجتاح كورنيش الإسكندرية (4)



شبورة تجتاح كورنيش الإسكندرية (5)



شبورة تجتاح كورنيش الإسكندرية (6)