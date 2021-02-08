شباب الحامول بكفر الشيخ: "الشناوي هيشرفنا ونتمنى منه تبني الموهوبين".. فيديو لايف

عبر أقارب وشباب مدينة الحامول التابعة لمحافظة كفر الشيخ،عن سعادتهم بالمستوى الذي وصل له محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى خاصة بعد مبارة الدحيل القطري،وتصديه للعديد من الكرات والهجمات.

قال أحمد حسين ،من شباب الحامول،نحن سعداء بمحمد الشناوي ابن حتتنا ومدينتنا الحامول،مؤكدا أننا نفتخر بالشناوي،وان شاء الله هنفوز على بيرميونخ.

واضاف مازن ايمن،من شباب الحامول،نتمنى من الشناوى أن يتبنى الموهوبين من أبناء الحامول،خاصة أن هناك العديد من المتميزين وخاصة من الاشبال ،وان شاء الله يكون لنا الفوز.

وأكد محمود عبدالرحمن ،أن أسد مصر سيتصدى لتسديدات الفريق الألمانى ،وأن شاء الله يكون سبب في فوز الأهلي.

وقال عمر الكيلاني،عندما يسمع كلاما عن بطولة وقوة الشناوى يفتخر بنفسه ،ويوضح لكل من يذكره بالخير بأنه ابن حتتنه ومدينته الحامول،ويارب الفوز للنادى الاهلي.