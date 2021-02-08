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سيولة مرورية وشبورة منخفضة بطريق " الزقازيق - القاهرة".. فيديو لايف

الإثنين، 08 فبراير 2021 10:07 ص
سيولة مرورية وشبورة منخفضة بطريق " الزقازيق - القاهرة".. فيديو لايف طريق الزقازيق القاهرة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم تليفزيون " اليوم السابع " بث مباشر، عن حالة الطقس وموقف الشبورة المائية والسيولة المرورية وحالة الطرق ، إذ شهد طريق الزقازيق القاهرة سيولة مرورية مع ارتفاع الشبورة المائية بالطرق المؤدية إلى المحافظات المختلفة .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين ، ارتفاع فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وطقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد، .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة

 

 


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