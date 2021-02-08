سكرتير عام الدقهلية يتابع تنفيذ الأعمال الجارية لتطوير العشوائيات بنطاق المحافظة

الدقهلية _ شريف الديب

عقد اللواء عبد القادر النورى، وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، إجتماع متابعة تنفيذ الاعمال الجارية لتطوير العشوائيات بنطاق محافظة الدقهلية، بحضور المهندس أسامة إسماعيل منسق عام صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، ومسئولى صندوق تطوير العشوائيات، وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب الفنية والمالية لأعمال المشروع وما تم إنجازه فى المناطق العشوائية فى كل من منطقة سندوب بالمنصورة، ومنطقة سوق ستوته بين " ش محمد فتحى - والجلاء- والسيد سليم الثانوية، ومنطقة وسط المدينه ببلقاس.

وتقرر خلال الإجتماع إزالة كافة المعوقات المتعلقة بقطاعات المرافق لإتمام الأعمال الجارية وسرعة التنفيذ للتطوير بمناطق المشروع، وذلك بالتنسيق فيما بين مديرية الإسكان وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإستكمال أعمال المشروع، كما أكد على ضرورة إلتزام الشركة القائمة على التنفيذ بجدول زمنى تفصيلى بالتنسيق مع اللجنة الفنية ولجنة الإشراف، وفقا لبرنامج محدد للانتهاء بالكامل من مشروعات التطويرالمشار اليها، وضرورة الإلتزام بالمخططات المعدلة لأعمال مياة الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، والوصلات المنزلية لمياه الشرب، وكذا حنفيات الحريق بمناطق التطوير فى المواقع المشار إليها.

وقال السكرتير العام، أن هناك إهتمام ومتابعة مستمرة من المحافظ لأعمال المشروع ويؤكد على أهمية تضافر جهود كافة قطاعات المرافق لتيسير ـعمال التنفيذ بمواقع التطوير، كما أكد على إعداد تقارير أسبوعية عن الأعمال التى تتم ومتابعة الأعمال بمواقع العمل على الطبيعة من قبل لجنة الاشراف على المشروع .

حضر الإجتماع المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان ورئيس حى غرب المنصورة ورئيس مركز ومدينة بلقاس، ومسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى العشوائيات، والعقود ، والشئون القانونية والمرافق، ومياه الشرب، والتخطيط ، والشئون الهندسية ، والمتابعة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.