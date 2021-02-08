اليوم السابع
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رويترز: روسيا والصين وإيران تجري تدريبات بحرية مشتركة بالمحيط الهندي قريبا

الإثنين، 08 فبراير 2021 05:34 م
رويترز: روسيا والصين وإيران تجري تدريبات بحرية مشتركة بالمحيط الهندي قريبا القوات الروسية - أرشيفية
رويترز

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ليفان جاجاريان السفير الروسي لدى طهران قوله اليوم الاثنين إن موسكو تعتزم إجراء تدريبات بحرية مشتركة مع إيران والصين في المحيط الهندي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأجرت الدول الثلاث تدريبات بحرية مماثلة في المحيط الهندي في ديسمبر كانون الأول عام 2019.

وقال السفير لوكالة الإعلام الروسية في مقابلة "ستُجرى التدريبات البحرية المتعددة الأطراف المقبلة في الجزء الشمالي من المحيط الهندي في منتصف فبراير عام 2021".

وأضاف أن التدريبات ستشمل عمليات بحث وإنقاذ وتأمين سلامة السفن.


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