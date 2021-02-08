وعززت نتائج الدراسة نموذجا تنبأت به المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" الشهر الماضي ، بأن التحور البريطاني الأكثر قابلية للعدوى قد يصبح "السلالة المسيطرة" في الولايات المتحدة .



وذكر الباحثون في الدراسة أن الولايات المتحدة ما تزال قادرة على كبح التفشي الواسع للسلالة الجديدة، مؤكدين ضرورة "اتخاذ إجراءات حاسمة في مجال الصحة العامة"، وأن السلالة "من شأنها أن تجلب تبعات كارثية على عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الولايات المتحدة خلال أشهر .

واعتبرت الدراسة أن صعوبة تتبع انتشار السلالة في أمريكا يعود إلى عدم وجود نظام محلي لرصد التغيرات في الفيروس، كما هو الحال في بريطانيا والدنمارك ودول أخرى.