اليوم السابع
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حظر تجول في ولاية شمال كردفان السودانية إثر أعمال نهب وتخريب

الإثنين، 08 فبراير 2021 07:03 م
حظر تجول في ولاية شمال كردفان السودانية إثر أعمال نهب وتخريب حظر تجول
(أ ش أ)

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أصدر خالد مصطفى آدم والي ولاية شمال كردفان (جنوبي الخرطوم)، قرارًا بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء الولاية وحظر التجوال من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا، حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات.

كما قرر والي شمال كردفان، حسب ما ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، تعطيل المدارس حتى يوم الأحد القادم، وتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الأحداث التي وقعت اليوم بعد مظاهرات سلمية لطلاب المدارس، وانحرافها لأعمال نهب وتخريب.

وأكد أنه سيتم تقديم المجرمين للعدالة، فيما أدانت حكومة الولاية الأحداث التخريبية من حرق لحافلات النقل، ونهب ممتلكات المواطنين.

 


كردفان

السودان

الخرطوم

حظر التجوال

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