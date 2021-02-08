جبريل أخرج 50 جثة خلال 13 سنة.. قصة صياد قنا مع السمك والأموات (فيديو لايف)

قنا صابر سعيد

يعشق المغامرة والسباحة منذ الصغر حينما كان في الخامسة من عمره، حيث تعلمها بمفرده ولم يساعده أحد من خلال السباحة علي شاطئ نهر النيل، ليعمل في الصيد والزراعة في الكبر لتوفير قوت يومه رزق أولاده.

وأجري اليوم السابع بثًا مباشرًا مع جبريل محمود، صياد من أبناء قرية كوم الضبع جنوب قنا، 33عاما، ومتطوع لانتشال جثث الغرقي منذ سنوات وكذلك التواجد في مشرحة المستشفي القريبة من قريته ومساعدة الطب الشرعي تشريح جثث الحوادث.

وقال جبريل محمود، إنه تطوعه فى انتشال جثث الغرقى والإنقاذ بدأ منذ أكثر من 13 عامًا، ولم يقتصر التطوع على قريته أو مدينة بل يذهب إلى أى مكان تتوارد إليه أخبار الغرق بمحافظة قنا أو يتم الاتصال عليه لمساعدة قوات الإنقاذ النهرى أو الأهالى فى انتشال جثث الغرق للعالقين والحالات التى ستستمر فى تواجدها داخل أعماق النهر أو الأماكن غير المعروفة.

وأوضح جبريل، أنه تطوع للتواجد بمشرحة المستشفي القريبة من قريته لمساعدة الطب الشرعي، أكما أنه لا يخشي التواجد في المشرحة وينام فيها في أوقات الصيف بمفرده.