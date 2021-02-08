تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى في قرى المنيا بتكلفة 665 مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم

تواصل الشركات الحكومية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية، مع الأخذ في الاعتبار التركيز على إنجاز مشروعات المرافق، مياه الشرب والصرف الصحى وشبكاتها المتأخرة في العديد من القرى بالمحافظات لتقديم الخدمة لملايين المواطنين المحرومين منها خاصة فى صعيد مصر.

وكشف المهندس محب سالم الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات المصرية، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لـ"اليوم السابع" أن هناك حرصا كبيرا من الشركة على الانتهاء من كافة المشروعات المتعثرة والتي تأخر تنفيذها لظروف خارجة عن إرادة الشركة وبالتالي " نحن نركز على إنجازها حاليا بدعم كبير من المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير .

أضاف المهندس محب سالم لـ" اليوم السابع " إنه تم الانتهاء من 50% من أعمال الصرف الصحى لمدينة قوص وتوسعاتها بمحافظة قنا، بتكلفة 281.4 مليون جنيه ، لافتا إلى إنه سيتم الانتهاء من المشروع وتسليمه مبدئيا بنهاية العام الماضى.

وحول مشروع تغذية 7 قرى محرومة بالمياه ضمن 240 قرية بمحافظة المنيا، أوضح إنه جارى الانتهاء من 4 محطات تنقية مياه لقرى أبشات ونزلة البدرمان والفرجانى وبنى عامر، بالإضافة الى قرية اتقا ، بتكلفة 259.1 مليون جنيه، لافتا انه تم تسليم قرية الفرجاني بنهاية العام الماضى، وسيتم تسليم البدرمان في 30 يونيو المقبل.

وحول مشروع الصرف الصحى بمدينة بنى مزار واستكمال الشبكات، أشار رئيس شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم سابقا" إنه تم تسليمه مبدئيا في 31 يناير الماضى، بتكلفة 124.2 مليون جنيه .