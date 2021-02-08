تعليم أسيوط تبدأ مقابلة رؤساء ومراقبى لجان امتحانات الثانوية العامة

أسيوط -هيثم البدرى

بدأت مديرية التربية والتعليم بأسيوط إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير ورئيس مركز توزيع الأسئلة لأعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021.

وقال محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن المقابلات الشخصية لرؤساء ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع الأسئلة للجان الثانوية العامة تستمر خلال الفترة من أمس الأحد وحتى يوم الخميس من نفس الأسبوع، وذلك بمقر مركز خديجة يوسف للتدريب والدمج وبحضور محمد ابراهيم وكيل المديرية و مصطفى شعلان عضو الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم و احمد سعد من الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان الوزارة و المهندس محمد النمر مدير عام التعليم الفنى وعضو لجنة الإدارة.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات حرصاً على سلامة الجميع.

وأوضح محمد إبراهيم الدسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ورئيس اللجنة، إن إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين تبدأ اليوم الأحد ولمدة خمسة أيام مشيرًا إلى أن من تقدموا لإجراء المقابلات الشخصية 760 مرشحًا، منهم 526مرشحا كرئيس لجنة و217مرشحا للعمل كمراقب أول، و 17مرشحا كرئيس مركز توزيع أسئلة.

وأضاف الدسوقى أن المقابلات الشخصية بدأت اليوم للمتقدمين من إدارات ديروط والبدارى و ديوان المديرية، على أن يُخصص غدا الإثنين للمتقدمين من إدارات أسيوط وأبوتيج وساحل سليم، بينما سيُخصص يوم الثلاثاء،للمتقدمين من إدارات صدفا وأبنوب والاربعاء للمتقدمين من إدارتى الفتح والغنايم بينما يوم الخميس للمتقدمين من إدارتى منفلوط والقوصية

ومن جانبه أشار إيهاب عثمان رئيس لجنة الإدارة لإمتحانات الثانوية العامة بقطاع أسيوط إلى أنه يمكن لكل مرشح الإطلاع على موعد المقابلة من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة بإستخدام كود المعلم وكلمة السر لافتا إلى أنه فى حالة تخلف أى مرشح عن الحضور يتم إحالته للتحقيق بمعرفة الوزارة حرصا على توافر العدد الذى يتسنى للجنة الاختيار المناسب والأصلح منهم.

ولفت إلى أنه عقب اختيار الأسماء النهائية للمشاركين فى أعمال الامتحانات كرؤساء لجان ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، وذلك عقب الحصول على الموافقة الأمنية، سيتم تدريب المشاركين عبر تقنية الفيديو كونفرانس على الإجراءات الإحترازية وأبرزالمشكلات الطارئة التى قد تواجههم أثناء عقد الامتحانات، وكيفية مواجهة الغش داخل اللجان، وضرورة الانتباه أثناء توزيع أوراق الأسئلة على الطلاب داخل لجنة الامتحانات.