تشيع جثمان نبيل عبد المطلب بطل حرب أكتوبر بالسويس

السويس- سيد نون

شيع أهالى محافظة السويس عقب صلاة الظهر جثمان نبيل عبد المطلب 66 عام من أبطال حرب أكتوبر 1973 والذى كان أحد المشاركين فى حرب أكتوبر، وكان يعمل فى مهن مختلفة خلال السنوات الماضية قبل وفاته، والمعروف عنه الطيبة الشديدة وحب الجميع له.

البطل رغم ظروفه الصعبة طوال حياته، لم يطلب يوما من أى مسئول مساعدة أو الحصول على أى تكريم له طوال حياته.

وقال علاء السيد، زوج ابنتة المتوفي، إن المتوفى البطل انجب فتاتين وطوال حياته كان يرفض أى مساعدة من أى مسئول أو أى شخص لأنه كان معتز بنفسه، ومعروف عنه السمعة الطيبة وحب الجميع له من أبناء السويس.

وأشار زوج ابنتة المتوفي، إلى أن البطل بعد حرب أكتوبر 1973 وانتصار الجيش المصرى قام بالعمل فى عدة مهن عديدة.

وفاة بطل حرب أكتوبر، أصاب جيرانه من السكان بالحزن الشديد، نظرا لأنه كان انسان يحبه الجميع وطيب القلب ومحب لكل جيرانه.