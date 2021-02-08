اليوم السابع
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تحصين 155 الف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالإسكندرية

الإثنين، 08 فبراير 2021 01:57 م
تحصين 155 الف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالإسكندرية حملة التطعيم
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجياتها لتلبية احتياجاتها، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية، يأتي هذا في اطار تعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل، وحرصا على تحقيق اكثر استفادة من وراء الحملة القومية  الاولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع  .
 
وأوضح الدكتور يوسف عبد الحميد شباط  مديرية الطب البيطري بالإسكندرية،فى بيان له اليوم أن الحملة القومية  الاولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع  تستهدف  تحصين 155 الف رأس من الماشية (جاموس – أبقار – أغنام – ماعز ) بجميع انحاء المحافظة والتي تتضمن إدارات (أبيس – العامرية – برج العرب –المنشية البحرية –  المكس) من خلال 10 لجان تحصين يومية تجوب انحاء و ربوع المحافظة لتصل إلى المواطنين و المربيين في أماكنهم للتحصين، و من المقرر للحملة ان تستمر على مدار 45 يوم من تاريخ اطلاق إشارة البدء.
 
 وأكد "شباط "على جاهزية جميع فرق التحصين والترقيم والتسجيل بجميع الإدارات البيطرية المختلفة. وأشار شباط الى ضرورة تعاون المربين مع لجان التحصين لوصول الخدمة للجميع وحصول تغطية عالية لكافة الحيوانات حرصًا على صحتها، حيث إن التحصين هو الوسيلة الوحيدة لحمايتها من تلك الأمراض الخطيرة.

اخبار الاسكندرية

تطعيم الماشية

حمى الوادى المتصدع

الحمى القلاعية

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