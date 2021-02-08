وقال بين إن "الصين ألقت القبض يوم الجمعة على المواطنة الأسترالية "تشنغ لي"؛ للاشتباه في تمريرها أسرار الدولة الصينية إلى الخارج بشكل غير قانوني، وإن التحقيقات في القضية مازالت قائمة".



وأضاف أن السلطات القضائية الصينية تتعامل مع القضية وفقا للقانون، وأن جميع حقوق تشنغ مكفولة تماما، داعيا أستراليا إلى احترام السيادة القضائية للصين والتوقف عن التدخل في معالجة الصين القانونية للقضايا بأي شكل من الأشكال.



ولم يشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى ماهية هذه الأسرار، أو الجهة التي تم نقلها إليها.

