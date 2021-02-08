اليوم السابع
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بدء اختبارات المسار الوظيفي لـ60 موظفًا بـ"مياه القناة".. صور

الإثنين، 08 فبراير 2021 11:32 ص
بدء اختبارات المسار الوظيفي لـ60 موظفًا بـ"مياه القناة".. صور اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه القناة
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن بدء اليوم اختبارات اختبارات المسار الوظيفى، لـعدد 60 من العاملين بالشركة فى تخصصات مختلفة "كميائى، مهندس، محاسب، فنى تشغيل، إخصائى موارد بشرية"، بمركز التدريب بمحطة معالجة سرابيوم وذلك على مدار ثلاثة أيام تحت إشراف مدير عام التدريب بشركة محافظات القناة وبالتنسيق مع الشركة القابضة  لمياه الشرب والصرف الصحى .

وفى سياق متصل أكد اللواء عبد الحميد عصمت، على أهمية نظام المسار الوظيفي واختبارات تقييم الأداء  واعتباره شرط اساسى  لترقية العاملين  بعد حصولهم على التدريب المهنى لكل تخصص واجتيازهم جميع الاختبارات، بغرض رفع كفاءة أداء العمل بالشركة من خلال الارتقاء بالعنصر البشري، وتطوير القدرات فى النواحى الفنية والإدارية على حد سواء، وتقديم خدمة متميزة للعملاء فى كافة القطاعات على مستوى محافظات القناة بالكامل.

وأكد رئيس الشركة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التطهير والتعقيم الكامل لقاعة الاختبارات، بالإضافة إلى أن ارتداء الكمامة شرط أساسى لدخول الاختبارات، وقياس درجات الحرارة للسادة المتقدمين للاختبارات.

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