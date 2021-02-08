انتهاء أعمال تأهيل وتطوير 36 منزلا للأسر الأولى بالرعاية ببنى سويف.. صور

وتفقد رئيس المدينة يرافقه: فاروق الديري رئيس قرية بليفيا ، إمام أحمد مدير مشروعات الأورمان ببني سويف، أعمال تأهيل " إحلال وتجديد المنازل وعددها 36 منزلاً خاصة بالأسر الأولى بالرعاية والتي تضررت من مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة أوائل ديسمبر الماضي ،حيث شملت أعمال التأهيل: تعريش وتسقيف وتركيب نوافد وأعمال محارة ودهانات ورفع كفاءة دورات المياه وصيانة ووتجديد وصلات الكهرباء والمياه

من جانبه أشاد " البيلي"بالدور الكبير الذي تقوم بها جمعية الأورمان في ملف إعمار القرى الأكثر احتياجا ، والتي أصبحت نموذجا رائد في هذا المجال ، مشيرا إلى المجهودات العظيمة التي تقوم بها الجمعية في إعادة تأهيل ورفع كفاءة منازل الفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.



رئيس مركز ومدينة بني سويف يتفقد عدداُ من المنازل المطورة بقرية الحماوي (2)



رئيس مركز ومدينة بني سويف يتفقد عدداُ من المنازل المطورة بقرية الحماوي (3)



رئيس مركز ومدينة بني سويف يتفقد عدداُ من المنازل المطورة بقرية الحماوي (4)



رئيس مركز ومدينة بني سويف يتفقد عدداُ من المنازل المطورة بقرية الحماوي (5)



رئيس مركز ومدينة بني سويف يتفقد عدداُ من المنازل المطورة بقرية الحماوي (6)



المنازل المطورة بقرية الحماوي (1)



المنازل المطورة بقرية الحماوي (2)



المنازل المطورة بقرية الحماوي (3)