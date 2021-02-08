السفارة الأمريكية بميانمار:تلقينا تقارير عن فرض حظر للتجوال في يانجون وماندالي

كتب أحمد عرفة

قالت السفارة الأمريكية في ميانمار إنها تلقت تقارير عن فرض حظر للتجوال في مدينتي يانجون وماندالي، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق طالبت استراليا اليوم الاثنين، ميانمار بالإفراج الفورى عن مستشار حكومة أونج سان سوتشى (أسترالى الجنسية) الذى اعتقل خلال الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد الأسبوع الماضى.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن وزيرة الخارجية الاسترالية ماريز باين قولها "لقد طالبنا بالإفراج الفوري عن المواطن الاسترالي البروفيسور شون تورنيل من الاحتجاز"، مضيفة: "السفارة الأسترالية في ميانمار تعمل على دعم تورنيل بشكل مكثف خلال هذه المحنة".