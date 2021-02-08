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الخارجية الروسية: طرد ألمانيا والسويد وبولندا دبلوماسيينا عمل غير مبرر

الإثنين، 08 فبراير 2021 06:41 م
الخارجية الروسية: طرد ألمانيا والسويد وبولندا دبلوماسيينا عمل غير مبرر لافروف
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الروسية، إن طرد ألمانيا والسويد وبولندا دبلوماسيين روسيين عمل غير مبرر وغير ودي، وفقا لمصادر إعلامية، وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف: تصرفات الاتحاد الأوروبي ذات المعايير المزدوجة تجاه روسيا هي ما يكبل العلاقات بيننا.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن روسيا لم تكن المبادر بتقويض العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن موسكو تعتزم تطبيع العلاقات مع بروكسل على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح.

وقال لافروف - حسب وكالة أنباء "سبوتنيك" - : "لقد لفت انتباهنا أنه عقب الزيارة التي قام بها إلى موسكو في الفترة من 4 إلى 6 فبراير، نشر ممثل الاتحاد الأوروبي رفيع المستوى (جوزيب بوريل) عددًا من التعليقات على مدونته، وفي إحداها يطرح الوضع كما لو أن روسيا تتحرك بعيدًا عن أوروبا.

 

 

 


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