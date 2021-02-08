اقبال على انتخابات المحامين بكفر الشيخ و37 مرشحا يتنافسون

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت محاكم كفر الشيخ، اقبالاً على انتخابات نقابة المحامين فى كفر الشيخ، ويتنافس فيها ترشح 37 مرشحًا، بينهم 3 على مقعد النقيب، و5 محامين على مقعد الشباب للفوز بمقعد واحد، و29 للفوز بـ 9 مقاعد للعضوية فى المحاكم المختلفة بمراكز كفر الشيخ، فيما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات والذين يحق لهم التصيت 6750 محامي، وتجرى تحت إشراف قضائى كامل.

وترشح على مقعد النقيب 3 محامون هم: فراج فتوح السيد زعفان، الأمين العام الحالى للنقابة، وصبرى محمود محمد عتمان، النقيب الأسبق، وعضو نقابة محامين مصر الأسبق، وحاتم سعيد سعد درويش.

وترشح على مقاعد العضوية للنقابة، عن كل محكمة جزئية فى نطاق محافظة كفر الشيخ، كل من: "أحمد السيد يوسف جاب الله، ومحمد أحمد محمد محمد شعبان، وسمير عبدالمنعم الهابط، عن محكمة فوه الجزئية.

كما ترشح أحمد عبدالحليم عبدالفتاح السيد أحمد عمر، وسامى ممدوح ندا الغنام، ومحمد عبدالمجيد محمد فواز عن محكمة بندر كفر الشيخ، والسيد صلاح السيد على مليكة، وحاتم عبدالجليل إسماعيل عبدالمجيد، وحمدان العمدة عبدالونيس صقر،عن محكمة مركز كفر الشيخ، وسعد عبدالمنعم السيد محمد أبوزيد، وأحمد إبراهيم عبدالسلام أحمد، وعيد عزمى يوسف محمد الخطيب، عن محكمة البرلس، وشوقى السيد عبدالحميد الحمراوي، وعلى حسن أبوزيد رزق شمس، ومحمد سعد حامد ضباب، وخالد موسى أحمد إبراهيم، عن محكمة سيدى سالم".

كما تقدم للترشح خالد محمد المتولى غالي، ومحمد عبدالرؤوف محمد إبراهيم شاهين، عن محكمة بيلا، وعبدالمولى عبدالجواد عبدالمولى عوض، وإبراهيم فتوح عبدالله الحصاوي، وعبدالفتاح السيد على الصاوي، وإبراهيم سيد أحمد محمود الهابط، وشعبان صالح إبراهيم النجار، عن محكمة قلين، وشعبان على محمد حماد، ومصطفى محمد على حسن عبدالمطلب، وسعيد محمد إبراهيم العبسي، عن محكمة دسوق، وعلى محمد على عبدالقادر، وأحمد محمد محمود محمد، عن محكمة الحامول، ومحمد عبدالمؤمن محمود يوسف نعينع، عن محكمة مطوبس.

ويتنافس على مقعدى الشباب 5 محامين وهم: أحمد مبروك أحمد سبوخ، وأحمد محمد نجيب بسيونى غلمش، وإسلام عبدالكريم عبدالمقصود محمد، وكمال حسن كمال حسن شاهين، ومحمد كمال على عبدالسلام.