استمرار مقابلات المرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين بالغربية لليوم الثانى

الغربية عادل ضرة

عقدت لليوم الثانى على التوالى فعاليات لجان المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة 2020 / 2021 لإداراتى شرق طنطا وقطور، بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ومحسن الصباح، مسئول الإدارة العامة للامتحانات ، وبسيونى محمد بسيوني، رئيس لجنة الإدارة قطاع الإسكندرية، ومحمد عزت، مسئول الشئون القانونية بالوزارة، وأسامة الشاعر، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

يذكر أنه حفاظاً على تحقيق التباعد الاجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، فقد تم توزيع عقد المقابلات على مدار خمسة أيام، حيث أجريت اليوم المقابلات لإداراتى شرق طنطا وقطور.