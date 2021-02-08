استمرار أعمال تبطين وتأهيل 78 ترعة بالمرحلة الأولى بمدن وقرى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، أعمال تبطين وتأهيل الترع ، ضمن المشروع القومى بمبادرة رئيس الجمهورية للحفاظ على المياه.

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، إنه جارى تبطين وتأهيل 78 ترعة بمدن وقرى المحافظة ، تنفيذاً لتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، بإشراف المهندس أشرف المحمدى ،رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، سيتم تبطين وتأهيل 1000 كيلو من الترع ،وتم اعتماد تبطين 375كيلو بتكلفة مليار و278 ألف جنيه ،وجارى اعتماد بقية المبالغ لتبطين وتأهيل الترع ،مؤكداً أن هناك ترع تم الانتهاء منها ،وجارى العمل فى تبطين ترع أخرى ومنها المربط بسيدى غازى ، والسنط ، وترعة الحلافى ،وجانبية الزاوية اليسرى ،وجانبية الزاوية اليمنى ،والضبعة والشمارقة والزرافة بسيدى سالم وسعيد يوسف بمطوبس .

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين ، وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي ، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين ، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.























