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استشارى عظام بشهادة دبلوم.. تفاصيل سقوط طبيب الغربية المزيف "فيديو لايف"

الإثنين، 08 فبراير 2021 04:19 م
استشارى عظام بشهادة دبلوم.. تفاصيل سقوط طبيب الغربية المزيف "فيديو لايف"
الغربية مصطفى عادل

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من قرية كفر حشاد التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، والتي شهدت واقعة ضبط الطبيب المزيف والذي انتحل صفة استشاري عظام وعمود فقري وتوقيع الكشف الطبي على المرضي مقابل 50 جنيه للكشف.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية لـ اليوم السابع، أن المديرية كان تبحث عن الطبيب المزيف منذ فترة طويلة، بعد ورود العديد من الشكاوي والبلاغات ضده بانتحاله صفة طبيب وايهام ضحاياه بقدرته على علاجهم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، ان الطبيب المزيف كان يتنقل من مكان لآخر بالمحافظة والمحافظات،  وكانت الحملات التفتيشية تبحث عنه باستمرار.

وأشار أنه وردت معلومات بتواجد الطبيب المزيف داخل عيادة خيرية بالمسجد القبلي بقرية كفر حشاد بكفر الزيات، وان المتهم متواجد بالعيادة ويستقبل المرضي المترددين علي العيادة وقيامه بتوقيع الكشف الطبي عليهم.

وأكد حميدة أنه تم توجيه لجنة من إدارة العلاج الحر وتم استهدافه أثناء الكشف على المواطنين، وبسؤاله عثر بحوزته على 2 بطاقة رقم قومي إحداهما تحمل صفة اخصائي علاج طبيعي بالخارج.

وأوضح وكيل وزارة الصحة انه عثر بحوزته على روشتات باسمه ويدعى" ر.ا" مذيله بصفة استشاري  عمود فقري وعظام، والعنوان  الفيوم مركز طاميه الحمرية، مما يؤكد على تنقله بين المحافظات والادعاء بأنه طبيب وممارسة أعمال النصب على المواطنين وايهامهم بأنه طبيب عظام.

وأشار وكيل وزارة الصحة أن العياده كانت ممتلئة بالمرضى ينتظرون دورهما في الكشف، وعثر بحوزته على مبلغ600 جنيه، وتم الإتصال بالشرطة واقتياده لمركز شرطة كفر الزيات، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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