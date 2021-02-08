اليوم السابع
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ارتفاع عدد حالات الوفاة المؤكدة بالمكسيك إلى 166200

الإثنين، 08 فبراير 2021 04:10 ص
ارتفاع عدد حالات الوفاة المؤكدة بالمكسيك إلى 166200 كورونا في المكسيك
رويترز

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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأحد تسجيل 414 حالة وفاة مؤكدة جديدة بسبب كوفيد-19 ليصل العدد الإجمالي للوفيات في المكسيك إلى 166200 .

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات في المكسيك أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.


حالات الوفاة المؤكدة بالمكسيك

المكسيك

كورونا في المكسيك

كورونا

لقاح كورونا

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