ارتفاع عدد حالات الوفاة المؤكدة بالمكسيك إلى 166200

رويترز

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأحد تسجيل 414 حالة وفاة مؤكدة جديدة بسبب كوفيد-19 ليصل العدد الإجمالي للوفيات في المكسيك إلى 166200 .

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات في المكسيك أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.