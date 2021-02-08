ارتفاع عدد حالات الوفاة المؤكدة بالمكسيك إلى 166200

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأحد تسجيل 414 حالة وفاة مؤكدة جديدة بسبب كوفيد-19 ليصل العدد الإجمالي للوفيات في المكسيك إلى 166200 .
وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات في المكسيك أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأحد تسجيل 414 حالة وفاة مؤكدة جديدة بسبب كوفيد-19 ليصل العدد الإجمالي للوفيات في المكسيك إلى 166200 .
وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات في المكسيك أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.
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