إيقاف نظام التعليم عن بعد للجامعات والمعاهد فى روسيا وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا

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قال فلاديمير يفيموف نائب عمدة موسكو للسياسة الاقتصادية وعلاقات الملكية والأراضي، إنه بدءًا من اليوم تم إيقاف نظام التعليم عن بعد للجامعات والمعاهد، الذي تم فرضه لمكافحة فيروس كورونا، لكن سلطات موسكو تركت خيار تاريخ عودة التعليم إلى إدارات المؤسسات التعليمية.

وأضاف يفيموف - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين،أن العاصمة موسكو ستعود إلى الحياة الطبيعية في الأشهر المقبلة، في دلالة على انتصارها على أزمة كورونا التي غيرت جميع نواحي حياة الإنسان وفرضت واقعًا جديدًا.

ولفت إلى أن هناك عودة تدريجية للموظفين إلى المكاتب في موسكو وأن عدد الذين يعملون عن بعد لا يتجاوز مليون شخص، موضحًا أن سلطات موسكو تلاحظ وجود زيادة في حركة المرور وزيادة في الأشخاص الذين يذهبون إلى العمل كالمعتاد.

وأشار إلى أنه خلال فترة القيود الشديدة التي تم فرضها في الربيع لمكافحة فيروس كورونا عمل عن بعد ما يصل إلى 3.5 مليون شخص في موسكو، أما خلال قيود الخريف فقد كان العدد 1.5 - 1.8 مليون شخص.. مؤكدًا عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي في موسكو في ظل تخفيف الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.