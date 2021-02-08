إيران: حكم بالسجن 7 سنوات على إيرانى ـ كندى بتهمة التعامل مع دول معادية

كتب أحمد عرفة

أكدت السلطات الإيرانية، الحكم بالسجن 7 سنوات على إيراني ـ كندي بتهمة التعامل مع دول معادية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أنه لا يمكنها الحصول على اتفاق مع إيران أفضل من الاتفاق النووي، وفقا لمصادر إعلامية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الساعة لم يستطع اتخاذ قرار بشأن الاتفاق النووي ولم يحدد سياسته بشأنه، موضحا أنه إذا لم ترفع العقوبات عن بلادنا فسننفذ قانون البرلمان بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي.