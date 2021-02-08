إغلاق مراكز للدورس الخصوصية بالسويس

شنت رئاسة حى السويس، حملة مكبرة اليوم الاثنين، على مراكز الدورس الخصوصية وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بحظر التجمعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
شارك فى الحملة المهندسة فاتن عبد الغنى، رئيس حى السويس، محمد عبد الله سكرتير الحى و قوة أمنية من قسم شرطة السويس وقيادات الحى .
وأغلقت الحملة 3 مراكز خاصة للدروس الخصوصية للطلاب بشارع بنك مصر وكورنيش القديم وشارع بورسعيد وحررت محاضر لأصحاب تلك المراكز بسبب مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء .
أكد المهندسة فاتن عبد الغنى ، فى تصريحات صحفية له اليوم ، أن حى السويس يضم أكبر عدد من المراكز الدروس الخصوصية داخل المحافظة ، لافته ان هناك حملات مستمرة و شبه يومية على تلك المراكز من أجل إغلاقها تنفيذ لقرار المهندس مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء منعا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا .
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