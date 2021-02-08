اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 فبراير 2021 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إغلاق مراكز للدورس الخصوصية بالسويس

الإثنين، 08 فبراير 2021 02:57 م
إغلاق مراكز للدورس الخصوصية بالسويس
السويس- سيد نون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت رئاسة حى السويس، حملة مكبرة اليوم الاثنين، على مراكز الدورس الخصوصية وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بحظر التجمعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

شارك فى الحملة المهندسة فاتن عبد الغنى، رئيس حى السويس، محمد عبد الله سكرتير الحى و قوة أمنية من قسم شرطة السويس وقيادات الحى .

وأغلقت الحملة 3 مراكز خاصة للدروس الخصوصية للطلاب بشارع بنك مصر وكورنيش القديم وشارع بورسعيد وحررت محاضر لأصحاب تلك المراكز بسبب مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء .

أكد المهندسة فاتن عبد الغنى ، فى تصريحات صحفية له اليوم ، أن حى السويس يضم أكبر عدد من المراكز الدروس الخصوصية داخل المحافظة ، لافته ان هناك حملات مستمرة و شبه يومية على تلك المراكز من أجل إغلاقها تنفيذ لقرار المهندس مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء منعا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا .

 

 


السويس

كورونا

محافظة السويس

اخبار السويس

اغلاق مراكز الدروس الخصوصيه

الدروس الخصوصيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الغربية يعلن غلق 3385 منشأة ومركزاً للدروس الخصوصية

الإثنين، 08 فبراير 2021 09:48 ص

تحرير 101 محضر لمخالفى ارتداء الكمامة وغلق 6 دروس خصوصية ببنى سويف

الأحد، 07 فبراير 2021 05:03 م

غلق وتشميع 6 مقرات للدروس الخصوصية بكفر الدوار وأبو حمص فى البحيرة

السبت، 06 فبراير 2021 05:00 م

المحافظات تواصل حملاتها على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة.. تحرير 1206 محاضر وغلق 29 سنترا للدروس الخصوصية ببنى سويف.. وتغريم 10 مواطنين غير ملتزمين بإجراءات الوقاية فى الأقصر.. و46 محضرا خلال حملات بدمياط

السبت، 06 فبراير 2021 02:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة