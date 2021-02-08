إعلام لبنانى: ماكرون سيوفد ممثله باتريك دوريل إلى لبنان نهاية الأسبوع الجارى

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية الحدث، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام لبنانى تأكيده أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوفد ممثله باتريك دوريل إلى لبنان نهاية الأسبوع الجارى.

وفى وقت سابق اعتصم عدد من اللبنانيين وسط العاصمة بيروت، وقطعوا طرقا رئيسية بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، احتجاجاً على قرار تمديد الإغلاق العام الذي اتخذته السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن المحتجون رفضهم للواقع الاقتصادي والمعيشي الذي تشهده البلاد، ونددوا بما وصفوه "الاجراءات التي تكمم الأفواه من خلال الاعتقالات التي تطال الناشطين، وعملية الاغتيال الأخيرة التي استهدفت الناشط لقمان سليم".