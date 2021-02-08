وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5121 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 1059 حالة خطرة و300 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي .

وكان وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، قد أعلن الثلاثاء الماضي أن ثلاثة ملايين ومائة شخص تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا ، في حين حصل مليون و729 ألفا على الجرعة الثانية من اللقاح.

