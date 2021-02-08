إحالة مدير مستشفى زفتى التخصصى والطاقم الطبى للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل

الغربية _ مصطفى عادل

أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارا بإحالة مدير مستشفي زفتي التخصصي للتحقيق العاجل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك خلال جولة مفاجئة من وكيل الوزارة يرافقه الدكتور محمد وجدي، مسئول الرقابة الداخلية بالمديرية على مستشفى زفتي التخصصي ووحدة نهطاي بعد إثبات ترك الأطباء وفريق الطبي العمل بعد فحص دفاتر الحضور والإنصراف بمعرفة إدارة التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحيه بزفتي.

من ناحيه أخرى شهدت محافظة الغربية، واقعة غريبة من نوعها بعدما إنتحل شخص صفة طبيب عظام ومنح نفسه صفة إستشاري عظام وعلاج طبيعي وعمود فقري، ضارباً بالقانون عرض الحائط، ومزاولة النشاط الزائف مع ضحاياه وإيهامهم بأنه استشاري عظام وعمود فقري، وتوقيع الكشف الطبي عليهم مقابل 50 جنيه للكشف الواحد.

تفاصيل الواقعة، تعود إلى ورود بلاغات وشكاوى لمديرية الصحة بالغربية برئاسة الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، بقيام شخص بانتحال صفة طبيب عظام وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، مستغلا جهلهم بحقيقة أمره والحصول من الشخص الواحد على 50 جنيه قيمة الكشف الواحد، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل وصل به الأمر إلى طباعة روشتات بإسمه وكتابة صفة استشاري عظام وعمود فقري في الروشتات ووصف الدواء لضحاياه.

وواجهت الأجهزة الرقابية، صعوبات في القبض على المتهم، خاصةً وأنه كان يتنقل من مكان لآخر بين المحافظات، وفقاً لما أكده الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، حتي وردت معلومات بتواجد الطبيب المزيف داخل عيادة خيرية بالمسجد القلبي بقرية كفر حشاد التابعة لمركز كفر الزيات، واستقباله للمرضى وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعلى الفور تم توجيه لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وتم ضبطه متلبسا داخل العيادة، وتبين وجود أعداد كبيرة من المرضى ينتظرون دورهم في الكشف، وعثر بحوزته على 2 بطاقة رقم قومي وروشتات باسمه، ومبلغ 600 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

من جانبه أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، لـ"اليوم السابع"، أن المديرية كان تبحث عن الطبيب المزيف منذ فترة طويلة، بعد ورود العديد من الشكاوي والبلاغات ضده بإنتحاله صفة طبيب وايهام ضحاياه بقدرته على علاجهم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الطبيب المزيف كان يتنقل من مكان لآخر بالمحافظة والمحافظات، وكانت الحملات التفتيشية تبحث عنه باستمرار، مشيرا إلى أنه وردت معلومات بتواجد الطبيب المزيف داخل عيادة خيرية بالمسجد القبلي بقرية كفر حشاد بكفر الزيات، وأن المتهم متواجد بالعيادة ويستقبل المرضي المترددين علي العيادة وقيامه بتوقيع الكشف الطبي عليهم.

وأكد حميدة، أنه تم توجيه لجنة من إدارة العلاج الحر وتم استهدافه أثناء الكشف على المواطنين، وبسؤاله عثر بحوزته على 2 بطاقة رقم قومي إحداهما تحمل صفة اخصائي علاج طبيعي بالخارج.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه عثر بحوزته على روشتات بإسمه ويدعى"ر.ا" مذيله بصفة استشارى عمود فقري وعظام، والعنوان: الفيوم مركز طامية الحمرية، مما يؤكد على تنقله بين المحافظات، والإدعاء بأنه طبيب، وممارسة أعمال النصب على المواطنين وايهامهم بأنه طبيب عظام.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن العياده كانت ممتلئة بالمرضى ينتظرون دورهما في الكشف، وعثر بحوزته على مبلغ 600 جنيه، وتم الإتصال بالشرطة واقتياده لمركز شرطة كفر الزيات، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.



جولة مفاجئة لوكيل صحة الغربية على مستشفى زفتى العام(2)