99.7 % نسبة نجاح "أطباء طنطا" فى اختبار ترخيص مزاولة المهنة

عادل ضرة - مصطفى عادل

‏حققت كلية الطب بالجامعة طنطا مركزًا متقدمًا فى الاختبار القومى للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للأطباء على مستوى الجامعات المصرية بنسبة 99.7%.

‏أشاد ‏الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، بالمستوى العلمى والأكاديمى لأطباء الامتياز خريجى طب طنطا واجتيازهم بتفوق الاختبار القومى الخاص بترخيص مزاولة المهنة، مؤكدا دعمه للتعليم الطبى المستمر لإعداد كوادر طبية متميزة تساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.



من جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ‏أنه تقدم 10 الآف طبيب امتياز من طلاب كليات الطب على مستوى الجمهورية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للأطباء، وتقدم من كلية الطب بجامعة طنطا 700 طبيب امتياز، ليحققوا نسبة نجاح تعادل 99.7% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للاختبار.



كانت الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء ووزارة الصحة والسكان المصرية أعلنتا عن انعقاد الامتحان القومى للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لخريجى كلية الطب خلال شهر فبراير 2021 بشكل ( online) وفقا لقرارات مجلس الوزراء المصرى بضرورة منع التجمعات، ومراعاة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، عن موافقة مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة على منح جائزة التميز العلمى لعام 2020 للدكتور محمد لبيب سالم، أستاذ علم المناعة بكلية العلوم بالجامعة والمشرف على مركز بحوث تنمية إقليم الدلتا.

‏جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد لبيب سالم بمقر إدارة الجامعة مساء اليوم، بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم سالم نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الأسبق.

أوضح رئيس جامعة طنطا، أن فوز الدكتور محمد لبيب سالم بهذه الجائزة يأتى تقديرًا لبحوثه العلمية المتميزة إلى جانب أنشطته الأكاديمية الرائدة فى مجال التخصص خلال السنوات الثلاثة الأخيرة داخل وخارج الجامعة، مؤكدًا أن تكريم علماء الجامعة رسالة تقدير لكل المتفوقين والنابغين.

من جانبه، أشاد ‏‏الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، بالتاريخ العلمى والبحثى المتميز للدكتور محمد لبيب سالم، مؤكدًا دعم جامعة طنطا للعلماء والباحثين بما يضمن تعزيز المعرفة وبناء الأجيال.

أعرب الدكتور "محمد لبيب سالم" عن ‏سعادته الغامرة بتكريم رئيس جامعة طنطا الموقر الدكتور محمود ذكى، قائلا : تكريم رئيس الجامعة شرف أفتخر به"، مثمنًا جهود الدكتور كمال عكاشة، فى الارتقاء بقطاع الدراسات العليا بالجامعة.

حصل الدكتور محمد لبيب سالم على العديد من الأوسمة والتكريمات، منها تكريم فخامة الرئيس السيسى له فى عيد العلم عام 2019 بجائزة الدولة التقديرية ومنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، جائزة الدولة التشجيعية عام 2003، جائزة الدولة للتفوق عام 2009، ثم جائزة جامعة طنطا التقديرية عام 2015.

كما تم تكريمه من جامعة طنطا مؤخرا لظهور اسمه ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2020، وحصول أبحاثه على أعلى نسبة اقتباس علمى فى عام 2019.