وسجلت موزمبيق 42.488 ألف حالة إصابة بالفيروس على مستوى البلاد، تم تسجيل نحو نصف هذا العدد في يناير الماضي فقط، كما تم تسجيل أكثر من نصف الوفيات البالغ عددها 427 في نفس الشهر أيضًا.



وقال نيوسي إن المستشفيات العامة قد وصلت قدرتها الاستيعابية للمرضى إلى نسبة 100 في المئة، بينما أبلغت المستشفيات الخاصة عن أكثر من 80 في المئة من قدرتها.



وتشمل القيود الجديدة، بجانب حظر التجوال، حظر جميع المراسم الدينية وتعليق جميع الفصول الدراسية المباشرة وحظر المناسبات الخاصة باستثناء حفلات الزفاف وتعليق الأنشطة الرياضية، ومن بينها بطولات كرة القدم الاحترافية.