مواطنون يستغيثون لمنع دخول الآلات الزراعية لأراضيهم بالمنوفية.. والمحافظة ترد

المنوفية - محمد فتحى

معاناة ومأساة حقيقة يعيشها 5 أسر بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب بوار أراضيهم نتيجة قيام جيرانهم بغلق الطريق ومنع دخول الآلات الزراعية لهم .

ويقول محمود الدعباس من الأسر المتضررة لبوارهم أراضيهم الزراعية بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، قام جيرانان بمنع دخول الآلات الزراعية لحرث الأرض والحصاد مما أدى إلى بوار خمسة أفدنة منذ عام على التقريب .

ويضيف أن الآلات الزراعية تعتبر عامل أساسى للزراعة فى العصر الحالى ولايمكن الاستغناء عنها وهذا مانتج عنه بزار أراضينا نتيجة قيامهم بغلق الطريق ومنع دخول الآلات الزراعية لها .

ويشير أن الطريق موجود على خريطة مساحية منذ عام 1922ويقع الطريق بين زمام مركز منوف وأشمون قائلا كل مانر ح المسؤل يقول مش إختصاصى علشان الطريق جزء منه فى زمام مركزى أشمون ومنوف ومن الاخر إحنا عايزين تدخل مباشر من وزارة الزراعة لحل تلك المشكلة .

وطالب محمود الدعباس من الأسر المتضررة لبوارهم أراضيهم الزراعية بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية،إزآلة كافة المعوقات من الطريق لسهولة دخول الآلات الزراعية لحرث الأرض وتجهيزها للزراعة وتسويق المحصول حيث جيرانان المتعدين على الطريق بنقل مروى المياة من جانب الطريق ووضعها فى منتصف الطريق مما أضعف وصول الآلات الزراعية.

وأكد مصدر بديوان عام محافظة المنوفية،أنه تم إرسال معاينة للأراضي وجارى حل المشكلة فى أقرب بالتنسيق مع مديرية الزراعة والوحدة المحلية بشمال لإزالة التعديات .