اليوم السابع
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الأحد، 07 فبراير 2021 10:51 م
خالد صلاح
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مسؤولون بريطانيون يحذرون من تفاقم أعداد الإصابات حال الإنهاء المبكر للإغلاق

الأحد، 07 فبراير 2021 09:46 م
مسؤولون بريطانيون يحذرون من تفاقم أعداد الإصابات حال الإنهاء المبكر للإغلاق كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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حذر مسؤولون بالقطاع الصحي البريطاني من خطورة الإنهاء المبكر للإغلاق معللين بأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة أخرى في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على الرغم من تزايد الضغط السياسي لتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الإصابات في بريطانيا.
ووفقا لصحفية (إيفيننج ستاندارد) البريطانية، فقد تم تحذير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد من رفع الإغلاق وذلك حتى ينخفض معدل الإصابة اليومي بفيروس كورونا إلى أقل من 1000 حالة، خاصة مع وصول عدد الإصابات الجديدة بالفيروس أمس السبت 18262 مع ما يقرب من 30 ألف شخص يتلقون العلاج في المستشفيات.
وفي هذا الإطار، ذكرت أيضا صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية أنه من المتوقع أن يكتب الرئيس التنفيذي لمقدمي الخدمات لهيئة الصحة الوطنية كريس هوبسون، والذي يمثل صناديق المستشفيات، إلى رئيس الوزراء يضغط عليه للانتظار حتى ينخفض هذا الرقم إلى أقل من 1000 شخص يوميا.
وقال للصحيفة "إن البلاد (بلغت الذروة) في تفشي المرض ولكن لا يزال أمامها طريق طويل وأن الناس (سيستغرقون شهورا) للتعافي، في حين قالت اللجنة الاستشارية التابعة للحكومة "إن رفع الإغلاق قبل مايو المقبل قد يؤدي إلى موجة جديدة من الفيروس".
وتأتي التحذيرات في الوقت الذي يناقش فيه الوزراء والمسؤولون خططا لاستراتيجية الخروج من المرض مع رئيس الوزراء استعدادا للكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق من هذا الشهر.


كورونا

بريطانيا

الإغلاق فى بريطانيا

كورونا فى بريطانيا

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