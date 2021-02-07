اليوم السابع
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"محمد" شاب من ذوي الهمم يحارب إعاقته بالعمل على توك توك بالغربية

الأحد، 07 فبراير 2021 03:00 م
"محمد" شاب من ذوي الهمم يحارب إعاقته بالعمل على توك توك بالغربية شاب من ذوي الهمم يحارب اعاقته بالعمل
الغربية محمد طارق

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قدم "اليوم السابع"، فيديو لايف جديد لشاب من محافظة الغربية، أحد شباب ذوي الهمم في المحافظة، والذي يسطر قصة كفاح جديدة في عدم الاستسلام ومحاربة البطالة وعجزه، وذلك بالعمل علي توك توك لتوفير احتياجاته وإحتياجات أسرته .
 
وقال محمد الوكيل لـ"اليوم السابع": كنت أعيش معافي تماما لا أعاني من أي عجز أو إعاقة ، حتي تعرضت لحادث تصادم عند عودتي من عملي ، مما أدي الي إصابتي ببتر في القدم اليمني ، وقضيت قرابة أسبوعين في غرفة العناية المركزة فاقدا للوعي تماما . 
 
وأضاف: كتب الله لي عمر جديد وبعد فترة عانيت فيها من التنمر قررت أن أحارب إعاقتي وعودت الي عملي مرة أخري ولكن التعب الجسدي لم يجعلني استطيع الاستمرار في العمل، وبعد ذلك جمعت جزء من المال وقمت بشراء توك توك للعمل به ثم تعرضت للسرقة . 
 
وأوضح: لم استسلم مرة أخري وقمت بشراء توك توك اخر عملت به وقمت بالمشاركة بعد جائحة كورونا في الأعمال المجتمعية مثل توصيل المرضي ليلا من مستشفي زفتي العام ، وكذلك اعمال التطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية والمنشات ااحكومية والشرطية .
 
واختتم حديثة قائلا " احلم بمقابلة محافظ الغربية وعرض احتياجات ذوي الهمم داخل المحافظة ، موضحا أنه يسعي لانشاء اتحاد ذوي الهمم بالمحافظة لمساعدتهم مهنيا وعرض أفكار وحلول لمساعدتهم في المعيشة .
 
 
 
 

 


ذوي الهمم

بطل من ذوي الهمم يحارب البطالة

محافظ الغربية

ذوي الهمم بالغربية

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