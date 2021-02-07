"محمد" شاب من ذوي الهمم يحارب إعاقته بالعمل على توك توك بالغربية

وقال محمد الوكيل لـ"اليوم السابع": كنت أعيش معافي تماما لا أعاني من أي عجز أو إعاقة ، حتي تعرضت لحادث تصادم عند عودتي من عملي ، مما أدي الي إصابتي ببتر في القدم اليمني ، وقضيت قرابة أسبوعين في غرفة العناية المركزة فاقدا للوعي تماما .

وأضاف: كتب الله لي عمر جديد وبعد فترة عانيت فيها من التنمر قررت أن أحارب إعاقتي وعودت الي عملي مرة أخري ولكن التعب الجسدي لم يجعلني استطيع الاستمرار في العمل، وبعد ذلك جمعت جزء من المال وقمت بشراء توك توك للعمل به ثم تعرضت للسرقة .

وأوضح: لم استسلم مرة أخري وقمت بشراء توك توك اخر عملت به وقمت بالمشاركة بعد جائحة كورونا في الأعمال المجتمعية مثل توصيل المرضي ليلا من مستشفي زفتي العام ، وكذلك اعمال التطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية والمنشات ااحكومية والشرطية .

واختتم حديثة قائلا " احلم بمقابلة محافظ الغربية وعرض احتياجات ذوي الهمم داخل المحافظة ، موضحا أنه يسعي لانشاء اتحاد ذوي الهمم بالمحافظة لمساعدتهم مهنيا وعرض أفكار وحلول لمساعدتهم في المعيشة .