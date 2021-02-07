ماكرون يعبر عن ترحيبه بالسلطة التنفيذية الجديدة بليبيا

كتب أحمد عرفة

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ترحيبه بالسلطة التنفيذية الجديدة بليبيا في اتصال مع رئيس المجلس الرئاسى الجديد محمد المنفى، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبى، سلطة تنفيذية جديدة فى ليبيا، تتولى إدارة المرحلة المؤقتة، لحين إجراء الانتخابات فى البلاد نهاية العام الجارى، والعمل على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وتوحيد المؤسسات المنقسمة فى البلاد وخاصة السيادية منها.

وأعلنت ستيفاني ويليامز ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالإنابة فوز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسى، وعبد الحميد دبيبه بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى كل من موسى الكونى وعبد الله اللافى كعضوين بالمجلس الرئاسى، وذلك بعد فوز القائمة التى تضم اسمائهم بتسعة وثلاثين صوتا من الأصوات خلال الانتخابات التى جرت بين أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبي الذي انعقد بالقرب من جنيف في سويسرا، وهى النسبة المطلوبة للفوز وفقا للألية المعتمدة، حيث كان يكفى 38 صوتا للفوز، وذلك بعد أن صوت 73 من اعضاء ملتقى الحوار السياسى، منهم صوت واحد باطل.